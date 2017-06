JR Tokai exibe novo design de série de Shinkansen

A Central Japan Railway Co. (JR Tokai) exibiu no dia 28 de junho o design de sua nova série N700S que estreará na linha Tokaido Shinkansen ligando Tóquio e Osaka no ano fiscal de 2020.

O vagão frontal tem um visual mais angular, o que faz ele parecer menos dinamizado. No entanto, o design visa reduzir a resistência do vento em altas velocidades e, como resultado, diminuindo tremores e barulho quando o trem está em movimento.

Simbolicamente, a série entrará em serviço na época em que Tóquio abrigar aos Jogos Olímpicos. A primeira geração dos Shinkansen, a “série 0”, estreou quando a capital japonesa realizou as Olimpíadas em 1964.

Levou cerca de 4 anos para desenvolver o modelo da 6ª geração com base na série N700 que agora tem o funcionamento principal.

Pela primeira vez, lâmpadas de LED vão alimentar os faróis dianteiros. Lâmpadas que são 20 por cento maiores que os faróis dianteiros existentes dão aos condutores uma variação de visão expandida.

Além disso, todos os assentos têm tomadas para dispositivos móveis.

Os assentos reclináveis são projetados para que o encosto e o banco se movam em conjunto para um maior conforto.

Fonte e imagem: Asahi