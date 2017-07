Japão será sede da reunião do G-20 pela primeira vez

O Japão sediará uma reunião de cúpula das economias avançadas e emergentes do G-20 (abreviatura para Grupo dos 20) pela primeira vez em 2019, de acordo com uma declaração conjunta emitida no sábado (8) após a conferência de 2 dias realizada na Alemanha.

A Argentina planeja assumir a presidência do G-20, um fórum para discutir uma variedade de questões globais, no próximo ano. Após o Japão, a Arábia Saudita sediará o evento em 2020, segundo a declaração. A última rodada da cúpula do G-20 terminou recentemente na cidade portuária alemã de Hamburgo.

O G-20 realiza uma cúpula anual desde 2008 quando uma crise financeira de grandes proporções atingiu a economia global.

O G-20 é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia.

Foi criado em 1999, após as sucessivas crises financeiras da década de 1990 e visa favorecer a negociação internacional, integrando o princípio de um diálogo ampliado, levando em conta o peso econômico crescente de alguns países, que, juntos, representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio mundial e dois terços da população mundial.

O G-20 é formado por Argentina, Austrália, Brasil, Grã-Bretanha, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, Estados Unidos e União Europeia.

Fonte: Nikkei Imagem: ANN