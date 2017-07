Japão pede aos EUA que reforcem a segurança em aeroportos

O Ministério dos Transportes do Japão pediu à Administração de Segurança de Transportes dos Estados Unidos para intensificar as inspeções de segurança em seus aeroportos.

Autoridades japonesas fizeram o pedido após 4 casos separados de cidadãos americanos desembarcando em aeroportos japoneses portando revólveres e balas desde maio.

No mês passado, a polícia japonesa deteve um cidadão americano após encontrar uma arma em sua bagagem no Aeroporto de Haneda (Tóquio). O homem, que estava em trânsito para as Filipinas, disse que tinha a intenção de deixar a arma em sua casa nos Estados Unidos mas a trouxe por engano.

No início desse mês, a polícia japonesa deteve uma mulher americana por jogar 100 balas de pistola em uma lixeira, também em Haneda.

No Aeroporto de Narita (Chiba), em meados de julho, um comissário de bordo da American Ailrines foi pego com munição em sua bagagem.

As autoridades japonesas acreditam que as inspeções de segurança nos aeroportos americanos foram inadequadas e pediram aos EUA que conduzam uma investigação minuciosa sobre as causas e melhorem o sistema de vistoria.

Fonte: NHK Imagem: YouTube (JBG TRAVELS)