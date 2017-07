Japão falha no lançamento de seu 1º foguete de produção privada

A falha no lançamento do primeiro foguete de produção privada do Japão, chamado Momo, fez com que a empresa por trás do empenho antecipasse outra tentativa brevemente.

O foguete foi lançado na tarde de domingo (30) da cidade de Taiki, sul de Hokkaido, às 14h32, mas ele caiu no mar quando o motor sofreu uma interrupção após uma falha de comunicação.

Takafumi Horie, fundador da desenvolvedora do foguete Interstellar Tecnhologies, já está de olho no futuro, dizendo que um “sucessor será desenvolvido em 3 meses”.

O CEO da empresa, Takahiro Inagawa, disse que o foguete não poderia romper a atmosfera da Terra devido aos “danos na máquina”. O voo foi normal diretamente após o lançamento, mas a estrutura, aparentemente, se danificou 66 segundos após o foguete ter quebrado a barreira do som. Com os cabos e outros equipamentos destruídos, a comunicação foi perdida, ocasionando uma parada de emergência do motor.

O foguete atingiu uma altitude de 10km e caiu no oceano a cerca de 6.5km ao largo da costa.

O Momo, que tem modestos 10 metros de altura, foi designado para atingir uma altitude de 100km 4 minutos após a decolagem. O propósito do lançamento era coletar informações sobre o comportamento do foguete enquanto ele se aproximava do espaço.

