Japão: dinossauro carnívoro gigante viveu em Kumamoto

Pesquisadores do Museu dos Dinossauros da Província de Fukui e do Museu de Cretáceos de Amakusa anunciaram que encontraram fósseis de dinossauro carnívoro gigante no solo rochoso da cidade de Amakusa (Kumamoto).

Segundo o anúncio feito nesta quarta-feira (5), os fósseis de dentes encontrados datam de cerca de 80 milhões de anos. “Pelo formato e época, há grande possibilidade de ser da família dos Tiranossauros”, explicam. Eles são uma espécie de dinossauros terópodas que viveram no final do período cretáceo, segundo explicações.

Os fósseis encontrados foram parte dos dentes superiores, com medidas de 4,2cm de altura, 2,5cm de largura e espessura de 1,6cm. Estima-se que o dinossauro gigante teria comprimento total superior a 7 metros. As características de serra nos dentes são de dinossauros carnívoros, do gênero Tiranossauros.

Para os pesquisadores, esse é um material valioso para apoiar a tese, segundo noticiou a NHK. É mais um comprovante que uma variedade de dinossauros habitava a região Kyushu. Anteriormente foram encontrados fósseis deles em Kagoshima e Nagasaki.

Fonte: NHK Imagens: cedida pelo Museu e Pixabay