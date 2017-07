Japão começa a introduzir placas de trânsito em inglês nas ruas

No sábado (1º), o Japão começou a introduzir novas sinalizações de tráfego em inglês em meio a um aumento no número de visitantes estrangeiros com a proximidade das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2020.

Cerca de 35.000 das 140.000 placas de “pare” em Tóquio serão substituídas por novas até a abertura dos Jogos, com traduções em inglês abaixo das palavras em japonês em áreas que incluem os locais de eventos das Olimpíadas, segundo o Departamento de Polícia Metropolitana.

Além das nova sinalizações de “pare”, aquelas com a palavra “devagar” com traduções em inglês também serão introduzidas.

No Japão, há cerca de 1,7 milhão de sinalizações “pare” e 1.000 com o alerta “devagar”, de acordo com a Agência Nacional de Polícia.

Em 2016, o número de visitantes estrangeiros no país atingiu um recorde de 24 milhões. Contra esse panorama, a agência decidiu mudar as sinalizações para facilitar o entendimento por parte dos turistas do exterior.

É provável que a prioridade seja dada a novas sinalizações em destinos turísticos, assim como áreas próximas a aeroportos onde muitos estrangeiros alugam carros.

