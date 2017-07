Insolação: 6 mortes e mais de 7 mil atendimentos em 1 semana

A Agência de Gestão do Desastre e Fogo anunciou os números de pessoas e pacientes com insolação no Japão. O levantamento foi efetuado no período de 10 a 16 deste mês, com aumento de quase 50%.

O maior número de atendimentos foi registrado em Tóquio, com 627 casos. Depois vem Saitama com 488, Osaka com 453 e Hokkaido com 439 pessoas. O total de atendimentos em todo arquipélago subiu para 7.680 pessoas.

Idosos são a maioria dos casos de insolação

Foram 6 vítimas fatais, 2.759 pacientes em estado grave e 4.816 com sintomas mais amenos.

Quase 50% dos pacientes tem mais de 65 anos: 3.803 pessoas. Mas, não foram poucos os jovens e crianças com idade até 18 anos atingidos pela insolação, passando de mil (1.228).

Insolação: cuidados no verão

A agência alerta para a hidratação do organismo, com água fresca, água de coco ou chás. Também não convém abusar do sol ou dos locais quentes. A recomendação é procurar ambientes com ar-condicionado frio ou sombras em locais refrescantes. Um dos fatores que causa o acidente da insolação é a exposição prolongada sob o sol ou em ambientes quentes e secos, sem os devidos cuidados. Merecem atenção especial os bebês, crianças e idosos.

O organismo reage, com aumento de temperatura corporal, sintomas como pele avermelhada e seca, falta de ar, tontura, ânsia de vômito e outros. Ao menor sinal desses sintomas, procure se hidratar e procurar um local fresco para repousar. Caso os sintomas não desapareçam, chame a ambulância.

Fonte: NHK Foto: Flickr, Bank Image