Governo inicia campanha para troca gratuita de lâmpadas incandescentes por LED

O Governo Metropolitano de Tóquio (Metro) começou na segunda-feira (10) a ajudar as pessoas na capital a trocar gratuitamente lâmpadas incandescentes por aquelas de LED, que consomem menos energia.

No final do dia, a governadora de Tóquio, Yutiko Koike, participaria de uma cerimônia no prédio do governo para lançar a campanha com o comediante Pikotaro. Na cerimônia, a governadora e o comediante explicariam sobre o procedimento de troca para promover o uso de lâmpadas de LED (diodo emissor de luz).

Residentes de Tóquio acima de 18 anos de idade podem trazer 2 ou mais lâmpadas incandescentes a cerca de 800 lojas de eletrônicos em Tóquio para trocar por uma de LED.

Em maio, o Metro lançou um vídeo no YouTube em que Koike e Pikotaro, artista conhecido pela sua canção “Pen-Pineapple-Apple-Pen”, cantam e dançam juntos para promover a campanha de troca. O vídeo atingiu 190.000 visualizações (veja o vídeo aqui).

De acordo com o Metro, o setor doméstico conta por cerca de 30% do consumo total de energia em Tóquio, mas cerca de 40% das residências não estão usando lâmpadas de LED.

Com apenas 6 a 8 watts de potência a lâmpada de LED produz a mesma luminosidade que uma incandescente de 100 watts. É 12 vezes mais eficiente e reduz bastante a conta de luz. Não contém mercúrio e não emite calor e nem raios ultravioleta. Contudo, ainda é pouco usada e cara.

Fonte: Japan Times/Kyodo Imagem: Bank Image