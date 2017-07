Fukuoka e Oita: sobe para 25 mortes e 1.460 desabrigados

Em consequência da chuva histórica no norte da região de Kyushu, em 5 deste mês, novas perdas humanas são registradas todos os dias. Até a manhã desta terça-feira (11), as mortes nas duas províncias mais atingidas pelas enchentes, enxurradas e deslizamentos, são 25. O número de pessoas que ainda se encontra nos abrigos provisórios – escolas e instalações públicas – é de 1.460, segundo a NHK. A maioria desabrigada é da cidade de Asakura (Fukuoka), com 975 pessoas, de 516 famílias.

De acordo com o jornal Chunichi, as pessoas desaparecidas ou com as quais não se consegue contato, somam mais de 20.

Rumo à reconstrução

A Força de Autodefesa, bombeiros e policiais continuam trabalhando no resgate e salvamento, além da abertura das estradas obstruídas pelos desastres naturais. Dessa forma, conseguem ajudar as pessoas que se encontram ilhadas. Helicópteros têm ido aos locais ilhados fazer o resgate das vítimas.

Os danos materiais ainda são incalculáveis. As autoridades locais já iniciaram trabalhos de reconstrução. As famílias querem voltar à vida normal, mas para isso, é preciso realizar atividades de remoção da lama, dos troncos das árvores, rochas e detritos. Voluntários de outras províncias já se deslocaram para as cidades mais atingidas para oferecer ajuda na limpeza das casas.

Muitos tiveram perda total de suas moradias, plantações e veículos. Algumas cidades já começaram a emitir o risai shomeisho (certificado de afligido, na tradução literal). Dessa forma, poderão receber o benefício do governo, além de dar entrada na solicitação do seguro e da linha de crédito para a reconstrução das perdas materiais.

Fontes: Chunichi, FNN e NHK