Forte ventania derruba várias barracas durante festival em Saitama

Uma forte e repentina rajada de vento derrubou barracas e deixou 12 pessoas feridas durante um festival que estava sendo realizado nas proximidades da estação da JR de Ageo (Saitama) por volta das 18h de domingo (16).

De acordo com o departamento do corpo de bombeiros, 10 pessoas sofreram queimaduras de óleo quente que espirrou por conta do forte vento. Elas receberam tratamento no hospital e suas condições são estáveis.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), um alerta de tornado havia sido emitido para a província no dia.

Fonte: NHK Imagem: Twitter