Formigas venenosas podem estar se espalhando por mais áreas no Japão

Formigas-de-fogo foram encontradas em um contêiner de carga levado a um depósito em Kasugai (Aichi), após ter sido descarregado no porto de Nagoia, informou o governo da província no dia 10 de julho.

A presença da espécie agressiva e invasiva, nativa da América do Sul, foi confirmada pela primeira vez em um local além de portos, informou o Ministério do Meio Ambiente, sugerindo que as formigas-de-fogo podem ter começado a se espalhar para áreas mais amplas do país.

O governo da província de Aichi, juntamente com o escritório regional do ministério, vistoriaram o depósito localizado em Kasugai e o contêiner de carga que foi enviado de volta ao porto de Nagoia e encontraram dezenas de formigas-de-fogo. Todas elas já foram exterminadas e a carga será descartada.

O proprietário da carga avistou uma formiga castanho-avermelhada no depósito e notificou a prefeitura.

O contêiner chegou ao porto de Nagoia no dia 30 de junho e foi levado ao depósito no dia 6 de julho. Ele havia sido carregado no porto chinês de Nansha e despachado ao porto de Nagoia via Hong Kong.

Essa espécie de formiga venenosa vem sendo encontrada em vários portos no Japão, incluindo aqueles em Kobe e Tóquio. A picada de uma formiga-de-fogo pode causar anafilaxia, uma reação alérgica severa que pode levar a problemas respiratórios e até a morte.

Cidade de Kasugai faz alerta aos residentes

A cidade de Kasugai, segundo a NHK, está alertando os residentes a não tocarem no que poderiam ser formigas-de-fogo.

O alerta foi feito na segunda-feira (10) após a descoberta da espécie venenosa em um depósito na cidade, que está localizada a cerca de 30km do porto de Nagoia.

Um representante do governo de Kasugai disse que a cidade fornecerá informações necessárias aos residentes.

Fonte: Mainichi, NHK Imagem: NHK