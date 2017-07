Fim da estação chuvosa no Japão e começo dos dias secos de verão

Com o céu ensolarado, ora coberto por nuvens da pressão atmosférica, quase todo o país pode sentir o verão mais seco. E a próxima semana promete ser ensolarada, favorecendo os passeios em rios, praias e piscinas.

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão anunciou às 11h00, nesta quarta-feira (19), o fim da estação chuvosa (tsuyu) em boa parte do país.

As regiões Kanto, Koshin, Tokai, Kinki e Chugoku ficam livres da combinação de umidade e calor da estação chuvosa.

Em relação ao ano passado, as regiões Chugoku e Kinki, tiveram o fim da estação chuvosa com 1 dia de atraso. Já as demais regiões adentram ao verão seco com 10 dias de antecedência.

Com isso, os termômetros registram temperaturas, ficando o alerta para os cuidados com a hidratação do corpo.

Fontes: NHK e Yomiuri Imagem: Flickr