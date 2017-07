Falta de mão de obra em Shizuoka é um problema grave

Indústrias e empresas da província de Shizuoka estão enfrentando um grave problema de escassez de mão de obra. Segundo o noticiário local, anunciam as ofertas de vaga mas não conseguem completar seus quadros. O índice de recrutamento chegou a 1,54. Esse índice significa que o número de ofertas é de 1,54 vez maior do que os recursos humanos disponíveis no mercado.

Segundo o resultado de pesquisa realizada pelo governo, 52% das empresas da província não conseguiram completar o quadro de oferta de vagas em março, com os recém-formados.

Governador de Shizuoka ouve industriários e empresários

O governador Heita Kawakatsu convocou uma reunião de urgência para ouvir os industriários e empresários. O tema da reunião foi “como resolver a questão da escassez de trabalhadores”. Seus convidados ocuparam a sala de reuniões da sede do governo, na segunda-feira (24), às 10h00.

Ele abriu a reunião dizendo “o nosso grande e urgente desafio é traçar estratégias de como assegurar e desenvolver os recursos humanos”. Dessa forma, deu ouvidos para as solicitações por parte dos empresários.

Opiniões como “apoio para a criação de seminários explicativos (algo como feira de empregos) próximos às estações”, apoio para a introdução de ICT (termo em inglês que significa tecnologia da informação e comunicação)”, entre outras.

Segundo o noticiário da SBC TV, o governador tomará essas sugestões como base para incorporar no orçamento suplementar as medidas de emergência. Esse será submetido à apreciação dos parlamentares em setembro deste ano.

