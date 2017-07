Estrangeiros contribuem para o crescimento natural em Aichi

O levantamento demográfico divulgado pelo governo japonês em 5 deste mês, mostra que na região Tokai – Aichi, Gifu e Mie – houve um aumento de 6,9% dos residentes estrangeiros. Nas 3 províncias, o total é de 307.438 pessoas.

Aichi é uma província que teve aumento demográfico de japoneses, no entanto, junto com Mie e Gifu amarga o crescimento natural negativo. Pela primeira vez, desde 1.979, a província de Aichi registrou redução de 826 japoneses. Por outro lado, os estrangeiros tiveram crescimento natural positivo com 1.499 pessoas. Com essa adição, Aichi passou a ter crescimento natural positivo, motivo de comemoração com essa contribuição.

A província de Aichi, segundo o jornal Nihon Keizai (Nikkei), vem avançando com medidas para que os residentes estrangeiros possam viver em harmonia com os locais da sociedade japonesa.

Estrangeiros na região Tokai

Das 3 províncias, Aichi foi a que teve maior índice de crescimento populacional de estrangeiros.

Aichi tem 217.218 estrangeiros, com +7,7% Gifu tem 46.775, com +6% Mie tem 43.445, com +4,4%

No percentual em relação à população dos japoneses de cada província, Aichi também é a primeira.

Aichi: 2,9%

Mie: 2,4%

Gifu: 2,3%

Fonte: Nikkei Shimbun Imagem ilustrativa: The Japan Times