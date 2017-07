Empresa de energia anuncia redução nas tarifas

A Kansai Electric Power Co. (KEPCO) na quinta-feira (6) apresentou um plano ao ministério da indústria para reduzir sua tarifa de eletricidade, efetivo a partir de 1 de agosto deste ano, quando o consumo de energia aumenta.

A revisão na tarifa será uma completa que reflete uma mudança na estrutura de custo da companhia após o recente reinício das operações de 2 reatores em sua usina nuclear de Takahama (Fukui), que diminuiu os gastos de combustível para geração de energia termal.

A KEPCO será a primeira grande fornecedora de energia a realizar tal redução nas tarifas, diferente dos ajustes de preços regulares para refletir as flutuações dos preços de combustível, desde o pior acidente nuclear do país em Fukushima Daiichi, de propriedade da Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) em 2011.

A empresa vai reduzir as tarifas principalmente para usuários corporativos, a uma média de 4.9%. Como resultado, as tarifas de energia elétrica para todos os clientes vão ter uma queda de 4.29% em média.

A KEPCO garantiu recursos financeiros que totalizaram 87.7 bilhões de ienes para a redução das tarifas, principalmente através da queda do custo de combustível e melhorias na eficiência de seus negócios.

A área de operação da Kansai Electric inclui as províncias de Osaka, Quioto, Hyogo, Nara, Shiga, Wakayama e algumas partes de Mie, Gifu e Fukui.

Fonte: Yomiuri/Jiji Imagem: Bank Image