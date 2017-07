Dobra o número de pessoas hospitalizadas por insolação

Um total de 1.914 pessoas foram levadas a hospitais de ambulância devido a sintomas de insolação no Japão no período de 26 de junho a 2 de julho, cerca do dobro do total da semana anterior, informou a Agência de Gestão de Incêndio e Desastre na terça-feira (4).

A agência pede às pessoas que bebam água frequentemente e ajustem a temperatura dos ambientes de forma apropriada, para manter o local fresco.

Por província, o maior número de casos foi registrado em Fukuoka (137), Osaka (133) e Aichi (120).

Aqueles com 65 anos de idade ou mais contaram pela metade das pessoas hospitalizadas. Cerca de 35% do total, a maior proporção, foram afetadas pelo calor dentro de suas casas.

Fonte: Yomiuri/Jiji, Mainichi Imagem: Bank Image