Corpo esqueletizado é encontrado na demolição de casa

A polícia recebeu uma notificação por parte da empresa que realizava o trabalho de demolição de uma casa, na terça-feira (11), por volta das 9h50, segundo o jornal Mainichi. A casa é térrea, de madeira, no terreno localizado em Taraga-cho da cidade de Kasugai (Aichi), com um vão entre o telhado e o teto. Durante a demolição, foi desse vão que apareceu um cadáver esqueletizado.

O cadáver estava embrulhado com tecidos, supostamente, com roupa. Segundo informações da polícia, não há lesões visíveis, mas foi encaminhado para exames para que possam identificá-lo, já que não se sabe nem o sexo dele.

Cadáver esqueletizado em casa abandonada

Segundo o noticiário da CBC TV, em entrevista com o dono do imóvel, soube que “a casa está abandonada há mais de 10 anos. Anteriormente, uma pessoa alugou a casa, mas foi embora sem pagar o aluguel”. Um vizinho questiona “será que alguém teria trazido o corpo aqui?”.

A polícia ouviu o dono do imóvel, o qual confirma que a casa esteve fechada durante cerca de 10 anos. Ela prossegue com as investigações para apurar o caso, incluindo a possibilidade de crime.

Fontes: CBC TV e Mainichi Foto: CBC TV