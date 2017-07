Consequências do terremoto de magnitude 5 (forte) em Kagoshima

De acordo com informações da AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, fazia 16 anos que não ocorria um terremoto de grande magnitude na província de Kagoshima. O último foi em dezembro de 2001, em Amami Oshima (ilha de Amami), com magnitude 6. O terremoto de magnitude 5 forte atingiu a região sul da província, nesta terça-feira (11), às 11h56.

De acordo com informações do Hospital da Cruz Vermelha, da capital, para a NHK, os pacientes internados não tiveram lesões. Mas, o corredor que liga o prédio principal ao anexo leste, se deformou como levantasse, uma parede apresentou rachadura e os elevadores pararam com o tremor forte. Até o momento, ninguém precisou deixar a instituição.

Terremoto de Kagoshima: reserva de petróleo e usina nuclear

Na cidade de Ibusuki, um homem de 61 anos teve uma queda com o tremor e bateu a cabeça.

Segundo a NHK, as informações de que vidros das janelas e queda de objetos das prateleiras.

Uma mulher publicou uma foto no Twitter, no momento em que ocorreu o terremoto. A foto mostra artigos das prateleiras caídos no chão.

A NHK conversou com um funcionário de uma grande base de reserva de petróleo, JX Kiire, instalada na província. Ele informou que estão conferindo se há ou não danos em consequência do terremoto (12h35).

As usinas nucleares de Kawachi, plantas 1 e 2, ficam próximas ao local do epicentro. Segundo a Kyushu Electric Power, não houve nenhuma consequência e as 2 continuam operando normalmente.

Fontes e imagens: Twitter e NHK