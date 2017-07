Milhares de idosos no Japão devolveram suas carteiras de motorista

Cerca de 106.000 pessoas com idade de 75 anos ou mais devolveram, de forma voluntária, suas habilitações no Japão no período de janeiro a maio, um ritmo bem mais rápido em comparação ao ano anterior.

Em março, a Lei de Tráfego em Rodovias revisada entrou em vigor, introduzindo testes mais rigorosos para detectar sinais de demência entre os motoristas idosos que renovam suas habilitações. No ano passado, um total de aproximadamente 162.000 motoristas de 75 anos ou mais devolveram suas habilitações.

No período de janeiro a maio, o número de acidentes fatais no tráfego causados por pessoas de 75 anos ou mais teve uma queda de 14.2% em comparação ao ano anterior, totalizando 151, atingindo o menor nível em 10 anos, aparentemente, refletindo a nova lei.

Questões pendentes incluem como garantir médicos para diagnosticar demência e como reduzir o tempo de espera para que os idosos realizem as aulas de direção.

De acordo com a Agência Nacional de Polícia (NPA na sigla em inglês), cerca de 56.000 motoristas de 75 anos ou mais devolveram suas habilitações durante os 81 dias após a revisão de março ter entrado em vigor.

Fonte: Jiji Imagem: Bank Image