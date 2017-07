Centenas de japoneses estão detidos no exterior, incluindo no Brasil

Segundo o blog de um consultor de medidas de prevenção ao crime dos estrangeiros e ex-agente do Departamento da Polícia Metropolitana, onde atuou como investigador e intérprete, há centenas de japoneses detidos no exterior.

A publicação datada de 11 deste mês, ele faz críticas à imprensa por não divulgar os fatos reais diante da realidade dos japoneses detidos em outros países, especialmente na China. Ele questiona se, de fato, alguns dos japoneses detidos lá são realmente espiões.

Além disso, questiona também se todos os japoneses pegos pelas autoridades filipinas são realmente criminosos.

Centenas de detidos em todos os continentes

Segundo a tabela, os dados foram fornecidos pela Divisão de Segurança de cada um dos consulados no exterior. Para compreender, a primeira coluna da esquerda é dos continentes, depois os países, seguido das colunas de detidos em pendência, os condenados e encarcerados e na coluna da direita o número total.

Os maiores números são na China, com 76; seguidos das Filipinas e Estados Unidos, ambos com 29 detidos e Tailândia com 13. No Brasil também há e são 4 no total.

Esses números são de 1o. de janeiro deste ano, com total de 210 japoneses detidos ou encarcerados no exterior. Como tem aumentando o número de detidos na China, inclusive no começo do mês de julho, esse número deve ter variado consideravelmente.

