Bônus de verão é mais gordo: média de 515 mil ienes

Uma empresa privada – Nissei – realizou um levantamento para avaliar a média dos bônus pagos neste verão. A pesquisa foi realizada pela internet, com entrevista aos clientes da seguradora, de diversas faixas etárias, excluindo os autônomos e funcionários públicos. O público de 3.827 pessoas respondeu na primeira semana deste mês e os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (6).

A média ficou em 515 mil ienes com aumento de 10 mil ienes. Dependendo da faixa etária a carteira ficou mais recheada, com aumento de cerca de 20 mil ienes, em relação ao ano passado.

Cada faixa etária recebeu bônus diferentes, conforme lista abaixo.

Faixa dos 20 anos: 274 mil ienes, com aumento médio de 23 mil

Faixa dos 30 anos: 388 mil ienes, com aumento médio de 22 mil

Faixa dos 40 anos: 505 mil ienes, com aumento médio de 7 mil

Faixa dos 50 anos: 678 mil ienes, com aumento médio de 2 mil

Bônus do juiz é maior do que o primeiro-ministro

Os servidores públicos nacionais do Japão (equivalentes aos federais do Brasil), receberam seus bônus em 30 do mês passado. A média foi de 642,1 mil ienes para os funcionários que não ocupam postos de chefia. Esse valor médio também teve aumento pelo quinto ano consecutivo. Este ano a média foi de 1,9% ou 12 mil ienes.

Segundo a NHK, o maior valor de bônus foi para a categoria de juiz do Supremo Tribunal, o qual recebeu em média 5,29 milhões, enquanto que um deputado, na faixa de 4,88 milhões de ienes.

Já para um servidor como o primeiro-ministro, foi pago o valor de 3,71 milhões de ienes. Para os ministros o bônus foi de 3,09 milhões de ienes. Esses valores já são com a devolução espontânea dos percentuais de 30% e 20%, respectivamente.

Fontes: News24, NHK e Jiji Press Imagem ilustrativa: internet