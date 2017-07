Ator japonês famoso morre depois de cair do palco

Shu Nakajima, 69, era o ator principal da peça Other Desert Cities, no West Theather do Teatro Metropolitano de Tóquio, em Toshima-ku, capital japonesa. Por volta das 20h10 de quinta-feira (6), durante a peça de teatro, sofreu uma queda do palco.

O palco tem altura de cerca de 75cm, e ele teria caído subitamente da extremidade direita, de acordo com o jornal Mainichi.

Quando a equipe da peça percebeu que ele não tinha reação, imediatamente realizou massagem cardíaca até que a ambulância chegasse. Ele não resistiu e deu o último respiro por volta das 22h00, segundo a polícia de Ikebukuro que cuida do caso.

Segundo o Sponichi, a polícia informou que a morte do ator foi em decorrência da forte lesão na cabeça.

A peça teve início às 19h00 e, logo após a cena de diálogo com a atriz que fazia o papel de filha, ele teria se levantado da cadeira. Nesse momento um integrante da equipe percebeu que ele não estava bem.

Havia 200 pessoas na plateia e o espetáculo que prosseguiria até 26, será interrompido até 9. Enquanto isso, a companhia decidirá quem fará o papel dele.

Fontes: Mainichi, Sponichi e Breaking News Foto: Breaking News