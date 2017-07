Apoio ao atual governo continua em declínio: 62% das pessoas não acreditam em um novo mandato

O Mainichi Shimbun realizou uma pesquisa de opinião pública em todo o país durante o último fim de semana (22/23). Segundo o jornal, a taxa de aprovação ao governo de Abe caiu para 26%, uma queda de 10 pontos em relação à última pesquisa realizada em junho. Contudo, o índice de desaprovação foi de 56%, um aumento de 12 pontos. Essa é a primeira vez que a taxa de aprovação caiu para a casa dos 20% desde o segundo mandato de Abe, em dezembro de 2012.

Além disso, como o mandato de presidente do Partido Liberal Democrata e primeiro-ministro se encerrará em setembro do próximo ano, a pesquisa perguntou aos entrevistados suas opiniões. Em relação a isso, 62% responderam que “seria melhor ter uma mudança” e 23% disseram que “seria melhor continuar com o atual primeiro-ministro”. A desaprovação pelo governo atual está aumentando.

Problema do plano de construção da Faculdade de Medicina Veterinária

Em relação ao problema do plano de construção da Faculdade de Medicina Veterinária que estará situado na Zona Nacional Especial Estratégica da “Kake Gakuen”, uma organização educacional cujo diretor é amigo do primeiro-ministro, 76% dos entrevistados responderam que não confiam nas explicações dadas pelo governo até o momento atual, e apenas 11% confiam nessas explicações. Além disso, mesmo as pessoas vinculadas com o partido mostraram insegurança nessas explicações. O primeiro-ministro pretende explicar sua inocência em relação ao caso na reunião do “Comitê de Orçamento de Ambas as Câmaras”, que seria realizado entre os dias 24 e 25 deste mês.

Pesquisa questiona sobre a situação política de Abe

Além disso, a pesquisa também perguntou sobre a situação política de Abe. Trinta e um por cento dos entrevistados responderam que “desejo que apareça alguém para substituir Abe”. Além disso, 25% responderam que “desejo que apareça alguém dos partidos de oposição capaz de competir com o primeiro-ministro”, e 23% disseram que “desejo que apareça alguém dos novos partidos/organizações políticas capaz de competir com o primeiro-ministro”.

A taxa de aprovação caiu 10 pontos pelo segundo mês consecutivo, e isso está influenciando na preocupação dos cidadãos com o debate sobre a reforma constitucional. Nesta pesquisa de opinião, 66% dos entrevistados responderam que “não há necessidade de apressar o debate (da reforma constitucional) em 2020” e 22% responderam que “deve-se apressar o debate”.

A taxa de aprovação dos atuais partidos políticos foi de 25% para o Partido Liberal Democrata, 5% para o Partido Democrata, 3% para o “Komeito”, 5% para o Partido Socialista, 2% para o “Ishin no Kai” e assim por diante.

Fonte: Mainichi Shimbun