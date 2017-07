Aichi: acidente com produto químico provoca 3 feridos na indústria

Segundo o Chunichi Shimbun, ocorreu um acidente com produto químico, nesta sexta-feira (28), por volta das 9h50. O fato foi registrado na planta de Kasugai, da maior indústria de papel do Japão – Oji Paper.

A unidade tem endereço no bairro com o mesmo nome – Oji – e o Corpo de Bombeiros foi acionado, como ocorrência de acidente com produto químico.

Os bombeiros foram até o local e socorreram 3 funcionários que teriam recebido um banho de amoníaco. Eles foram encaminhados para o hospital, segundo informações do Chunichi.

De acordo com informações colhidas pelo Chunichi, junto à empresa e pela polícia local, 1 deles tem idade na faixa dos 30 e 2 na faixa dos 40. Dois deles tiveram lesões não graves, mas 1 se encontra inconsciente, tamanha a gravidade.

Pela narrativa, eles estariam realizando manutenção no tanque quando um cano rompeu. Nesse momento, 2 tomaram banho de amoníaco e 1 deles, ao socorrer, também foi atingido com o mesmo produto químico.

Fonte: Chunichi Shimbun Foto: Wikimedia