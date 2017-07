6 mortes por insolação e mais de 6,3 mil encaminhamentos no Japão

Com aumento de 1,6 vez em relação ao mesmo período do ano passado, foram 6.369 encaminhamentos aos hospitais, por insolação, em todo o país. Também foram registradas 6 mortes em consequência desse problema que causa hipertermia.

De acordo com a Agência de Gestão de Desastres e Fogo, esses números são resultado do levantamento feito no período de 17 a 23 deste mês. Eles foram divulgados nesta terça-feira (25). Foi uma semana quente, logo após o anúncio do fim da estação das chuvas, explicou a agência.

As províncias que mais registraram encaminhamentos foram:

Fukuoka: 485 Osaka: 423 Tóquio: 417 Saitama: 360

Do total de encaminhamentos, 2.319 ou 36,4% necessitaram de internação. Dessas, 142 pessoas precisarão de 3 semanas para se recomporem, internadas.

Mais da metade dos encaminhamentos foi de idosos, acima dos 65 anos. Foram 3.199 vítimas da insolação. Mas, os jovens e crianças também foram atingidos: 978.

Mais uma onda de calor está prevista para esta semana. Portanto, a recomendação da agência é de cuidados para hidratar bem o corpo e procurar locais com ar-condicionado para se refrescar.

Fonte: NHK Foto: Pixabay