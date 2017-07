6 mortes por insolação e mais de 4 mil pessoas socorridas

A Agência de Gestão dos Desastres e Fogo, sob o guarda-chuva do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações, informou para a imprensa o relatório do número de vítimas por insolação.

No período de 3 a 9 deste mês foram registradas em todo o Japão ocorrências de atendimento a 4.241 pessoas com suspeita de insolação ou com ela já instalada. Além disso, foram constatadas 6 mortes, em 6 províncias – Ibaraki, Saitama, Yamanashi, Mie, Yamaguchi e Oita.

Números detalhados das vítimas da insolação

O número de vítimas se multiplicou em 2,2 vezes, em relação à semana anterior.

Segundo os dados, o número de pessoas que necessitou de internação de curto prazo é de 1.382. No caso de mais de 3 semanas de internação, pela gravidade do quadro, o número foi de 117 pessoas.

Os idosos, com mais de 65 anos, fazem parte dos 50% dos casos.

As províncias que mais geraram pacientes foram:

Aichi: 358

Saitama: 345

Tóquio: 336

A agência recomenda à população a hidratação adequada do corpo e descanso em local refrescante.

Fontes: Chunichi e Sankei Imagem ilustrativa: Wikimedia