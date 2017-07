2 condenados à pena de morte foram executados no Japão

O anúncio da aplicação da execução de 2 presos condenados à pena de morte foi feito nesta quinta-feira (13). Segundo a NHK, eles foram executados nesta manhã, de acordo com informação do Ministério da Justiça.

A última ação como essa ocorreu em novembro do ano passado. Na segunda gestão do governo Shinzo Abe, essa foi a 11a. ação, somando 19 pessoas. Um deles, Masakatsu Nishikawa, 61, assassinou 4 pessoas no período de 1991 a 1992. O outro é Koichi Sumida, 34, que em 2011 matou uma ex-colega, em Okayama (província homônima).

Segundo o mesmo ministério, até 26 de junho deste ano, eram 126 prisioneiros no corredor da morte, de acordo com o jornal Asahi.

Contra a pena de morte

Patrocinado pela Associação dos Advogados de Chiba, foi realizada uma palestra sobre a manifestação contra a pena de morte. O local que abrigou a palestra foi o Bengoshi Kaikan, no centro da cidade de Chiba (província homônima). Em 8 deste mês, um ex-agente penitenciário, Toshio Sakamoto, 69, falou para uma plateia de 150 pessoas interessadas no assunto.

“O agente penitenciário convive diariamente com os condenados à pena de morte. Da mesma forma que sente o calor da pele, é preciso executá-los”, revelou. Tendo servido em Osaka, Kofu e Tóquio, ele testemunhou várias execuções.

Ele sabe que mesmo o encarcerado no corredor da morte gera despesas médicas e outras. No seu ponto de vista, “ao invés disso, ele seria condenado à prisão perpétua, trabalhar dentro da penitenciária e, com esse rendimento, fazer a compensação para a vítima”.

Da plateia uma pessoa opinou “por haver o sistema da pena da morte é que a pessoa sabe do peso da vida”. Diante da opinião, ele respondeu “mesmo não tendo o sistema da pena da morte, se houver uma educação prisional corretiva, o réu ou o recluso pode se penitenciar”.

Fontes: NHK, Asahi e Mainichi Imagem ilustrativa: BuzzNigeria