Vigilância para chuvas torrenciais e trovoadas na quarta-feira

Nesta manhã de terça-feira (20) a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão anunciou previsão de chuvas intensas acompanhadas de trovoadas, para quarta-feira (21).

O pedido de vigilância é para as pessoas que residem próximas aos rios e nas encostas, por causa da possibilidade de enchentes e deslizamentos. Além disso, há previsão para tornados e raios em extensa área, o que requer atenção da população.

De acordo com a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, a frente sazonal de chuvas que está sobre o Mar da China Oriental, deverá se estagnar sobre o Oceano Pacífico. O encontro do fluxo de ar quente com o úmido tornará o tempo instável na quarta-feira.

As fortes chuvas previstas têm início ainda nesta terça-feira em Amami e sul de Kyushu. Elas deverão se deslocar para as províncias banhadas pelo Oceano Pacífico, desde o oeste para o leste, trazendo trovoadas e chuvas intensas. São elas: Kyushu, Shikoku, Kansai, Tokai, Kanto e parte do norte. Há previsão de chuvas torrenciais que requerem atenção da população.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagem ilustrativa: Pixabay