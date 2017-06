 (Vídeo) Como se proteger caso o Japão seja atingido por míssil

Como se proteger caso o Japão seja atingido por um míssil?

Para responder a essa pergunta o governo criou um vídeo institucional, com imagens de fácil compreensão. O vídeo passa a ser exibido nos intervalos comerciais da programação das principais emissoras a partir desta sexta-feira (23), até 6 de julho.

Com os sucessivos disparos de mísseis balísticos a partir da Coreia do Norte, desde agosto do ano passado, sempre visando o Japão, o governo decidiu orientar a população sobre como deve ser proteger. O governo também comprou espaços em 70 jornais, o período de 23 a 25 deste mês, além de espaços publicitários nos principais sites eletrônicos de busca.

A primeira orientação é sobre os alto-falantes dispostos em todas as cidades, vilas e vilarejos, os quais serão acionados através do J-Alert, um sistema de alerta do governo, 24 horas. Além do sistema J-Alert, quem é usuário de telefone celular ou smartphone receberá um e-mail, no caso desse tipo de aviso de emergência. Confira abaixo uma imagem de exemplo da tela de e-mail local (エリアメール) enviado em 7 de fevereiro de 2.016, pelo J-Alert, para a população de Okinawa.

Nesse e-mail está escrito: 政府からの発表 (anúncio do governo), data e horário. 発射情報 (informação sobre lançamento de míssil), 2 vezes. 先ほど、北朝鮮からミサイルが発射された模様です。続報が入り次第、お知らせします。(Tudo indica que há pouco a Coreia do Norte fez lançamento de míssil. Faremos anúncio assim que obtivermos nova informação). Assinado pela 総務省消防庁 (Agência de Gestão de Desastre e Fogo).

Através de ilustrações, a explicação do material institucional é bem simples, seja em vídeo (30 segundos) ou em mídia impressa:

Procurar um edifício resistente ou o subsolo para se abrigar Se não tiver um edifício por perto, esconder-se em uma sombra, agachar-se e proteger a cabeça Se estiver dentro de um edifício afaste-se da janela ou procure um local sem janelas

Assista ao noticiário que exibe o vídeo do governo e compartilhe com seus amigos e familiares.

Fontes e imagens: Yahoo e ANN