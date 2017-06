Treinamento com o PAC3 em Komaki: prevenção aos sucessivos mísseis norte-coreanos

O Ministério da Defesa do Japão implementou um treinamento na Base Aérea da Força de Autodefesa, na cidade de Komaki (Aichi), nesta quinta-feira (15). O PAC3 foi deslocado da província de Gifu para Komaki, para treinamento de montagem e operação, diante dos sucessivos mísseis norte-coreanos disparados contra o Japão.

O PAC3 é um acrônimo do Patriot Advanced Capability 3, interceptador de míssil, uma versão melhorada do Patriot desenvolvido nos EUA. No Japão, foi introduzido em 2.007 pela Força Aérea de Autodefesa e está instalado nos principais pontos, como a capital (Tóquio) e Okinawa.

Outras localidades terão treinamento com o PAC3

Depois de Komaki, será a vez do posto do Exército de Fukuoka (província homônima), na sexta-feira (16), posto de Asaka (Saitama) em 21 e em 26, no posto de Kumamoto (província homônima).

Os treinamentos vinham sendo realizados mas não divulgados pelo ministério, segundo o jornal Sankei. No entanto, com os sucessivos disparos norte-coreanos, o governo decidiu torná-los público.

O PAC3 é um complexo sistema que visa atingir um míssil antes da aterragem. O trabalho é feito em conjunto com o SM3, outro interceptador de mísseis instalado no destroyer Aegis da Força de Autodefesa Marítima.

Fonte e foto: Sankei News