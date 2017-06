Trabalhador morre depois de ficar soterrado sob placa de quase 1 tonelada na obra

A imprensa japonesa noticiou a morte de um trabalhador das obras da via expressa Shin Meishin, na tarde desta segunda-feira (19).

De acordo com o jornal Asahi, o socorro para o 119 foi efetuado por volta da 00h40 desta segunda-feira. “Um trabalhador está soterrado sob uma placa de metal”, teria dito a pessoa que acionou o socorro.

De acordo com a declaração do Corpo de Bombeiros da Cidade de Mino (Osaka), o trabalhador, de cerca de 40 anos, foi transportado para o hospital, inconsciente, mas lá deu o último suspiro.

O acidente ocorreu em Shimotodoromi, na cidade de Mino, na obra da construção da via expressa Shin Meishin. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma placa de metal, com peso de 800Kg, com 3 metros de comprimento, 1,5 m de largura e 2 cm de espessura, estava sendo conduzida por um guindaste. Essa placa deveria ser colocada no piso quando, subitamente, soltou-se do gancho e caiu sobre o trabalhador da obra da via expressa Shin Meishin.

Fontes: Asahi e Sankei Imagem ilustrativa: Mainichi