Seven-Eleven Japan abrirá a primeira loja em Okinawa

A operadora líder de konbini, a Seven-Eleven Japan Co., planeja abrir uma loja em Okinawa, a única província do Japão onde a rede ainda não cobriu, informaram representantes da empresa na quarta-feira (7).

Uma reunião estava agendada para a sexta-feira (9) no escritório do governo da província de Okinawa, em Naha, onde Kazuki Furuya, presidente da rede, discutiria sobre o plano, de acordo com oficiais.

De acordo com planos publicados ateriormente, divulgados no início do ano pelo jornal Japan Update, a Seven-Eleven planeja abrir mais de 200 lojas na província até fevereiro de 2019. Além do grande número de estabelecimentos, a empresa planeja estabilizar fábricas locais para preparar bentô e acompanhamentos para as lojas.

“Okinawa tem uma cultura fast-food, então espero que tenhamos bons resultados”, disse o presidente da rede em uma entrevista no início do ano.

Atualmente, a Okinawa FamilyMart conta com mais de 300 lojas e a Lawson Okinawa excedeu 200 estabelecimentos em 2016. A expectativa é de que a competição se intensifique após a entrada da Seven-Eleven na província.

Fonte: Jiji, Japan Update Imagem: Seven Eleven Japan