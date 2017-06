Réu esfaqueia dois policiais durante julgamento

Na manhã desta sexta-feira (16), por volta das 10h, durante um julgamento criminal no Tribunal Distrital de Sendai (bairro de Aoba, na cidade de Sendai), província de Miyagi, o réu agrediu dois policiais, que estavam sentados nas cadeiras do auditório, com um objeto cortante.

Os policiais sofreram ferimentos nas costas e no rosto, e estão recebendo tratamento no hospital. Segundo a polícia, eles não correm risco de vida e passam bem.

O réu era Seiji Yodogawa (30), que estava sendo julgado pelo crime de violação da “lei de prevenção de incômodos”. Segundo o tribunal, durante a declaração de sua sentença, Yodogawa virou para o auditório e atacou os policiais com uma faca.

Segundo a polícia, o réu não passou por uma inspeção de pertences durante sua detenção. A polícia encontrou uma faca de frutas e um estilete no local.

O réu foi preso no local por tentativa de homicídio.

O Tribunal não possui um detector de metais

Segundo o Supremo Tribunal, não há detectores de metais para verificar os pertences das pessoas dentro do prédio do Tribunal Distrital de Sendai.

Apenas 4 tribunais do Japão possuem detectores de metais, incluindo o Tribunal Distrital de Tóquio, e são utilizados apenas para verificar as bolsas e outros pertences das pessoas.

Outros casos parecidos aconteceram no passado

Além deste, outros casos semelhantes aconteceram no passado.

Em fevereiro deste ano, uma ré que foi indiciada por tentativa de homicídio escondia uma faca de cozinha de 16 centímetros durante seu julgamento no Tribunal Distrital de Osaka.

Segundo as autoridades, a mulher não chegou a utilizar a faca, pois os policiais já suspeitavam de seu comportamento. Os policiais apreenderam a mochila que a mulher portava durante o julgamento e encontraram a faca. O julgamento foi cancelado naquele momento.

Em um julgamento posterior, a ré confessou que pensava em matar o juiz ou a promotoria.

Fonte: NHK News