Reforma do estilo de trabalho no Japão: criação da Kids Week

Uma das propostas do governo é estimular os trabalhadores a tirar as férias remuneradas (yukyu) a que tem direito. Ele quer a colaboração dos setores público e privado do país, instalando uma nova conferência para discussão do tema, especialmente sobre a “Reforma do Estilo das Férias”, dentro do seu projeto de Reforma do Estilo de Trabalho.

O que o governo pretende implementar já no ano que vem é a chamada Kids Week. Uma parte do período de férias escolares de verão seria transferida para uma outra data, na tentativa de aumentar a taxa de gozo das férias remuneradas. Dessa forma, o governo pretende proporcionar a oportunidade para os pais trabalhadores a passarem um tempo com seus filhos na Kids Week (Semana das Crianças, em tradução livre). Para a implementação desse projeto, ele contaria com as autoridades municipais para acertar essa semana especial com o calendário de festivais de verão locais.

Kids Week e aumento da solicitação de férias

O pensamento do governo é de criar política de base, junto aos municípios, de forma que possam prever em orçamento essa implantação no próximo ano fiscal.

Ainda durante este mês, pretende abrir uma conferência com as partes relacionadas. Seriam o MEXT-Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, Comércio e Indústria, pessoas e entidades relacionadas à educação para debaterem sobre a reforma relacionada às férias.

Com a introdução da Kids Week, o governo tem uma meta. Segundo dados do ano de 2.015, o índice de solicitação de pedido de férias remuneradas (yukyu) foi de 48,7%. Ele pretende atingir 70% até 2.020 e para isso quer contar com a cooperação dos setores privado e público.

Sob a ótica do governo, para continuar desenvolvendo sua proposta de Reforma do Estilo de Trabalho, é preciso prosseguir com o assunto das férias remuneradas no Japão.

