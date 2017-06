Redução no fornecimento de água em Mie apesar das chuvas intensas

O Escritório das Estradas e Rios do Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte da Província de Mie anunciou na quarta-feira (21) que será obrigado à redução no fornecimento de água. Tal decisão foi tomada apesar das chuvas intensas que caíram na província.

Na parte sul da província a chuva foi torrencial mas não com volume suficiente como era esperado, anunciou o escritório. Mesmo tendo entrado na estação das chuvas a prolongada seca afetou os reservatórios da província, segundo o jornal Mainichi.

Por falta de chuva, anterior à de quarta-feira (21) que também foi insuficiente, 2 reservatórios estão com níveis críticos, segundo o escritório. Um deles é o Hachisu, localizado na cidade de Matsuzaka e outro é da barragem de Miyagawa, em Odai-cho, ambas da província de Mie.

Redução no fornecimento de água para não entrar no racionamento

A barragem de Ano, localizada no Rio Geino, na capital – Tsu – chegou ao nível de 57,1% no reservatório, com medição efetuada em 19 deste mês. Esse reservatório abastece a água de mais de 3 mil hectares da agricultura da capital e de Kameyama. Desde 25 de maio o fornecimento para a agricultura foi cortado. Os agricultores têm sido obrigados a reciclar a água da drenagem para combater a falta.

O reservatório da barragem de Hachisu abastece uma ampla área, desde a cidade de Matsuzaka, a região de Taki-gun e também de Ise-Shima. Também é uma fonte abastecedora das zona industrial e agrícola da cidade de Matsuzaka. Como o nível de água do reservatório chegou a 59%, o escritório decidiu reduzir 30% da descarga de água para essas localidades com o intuito de economizar.

A barragem de Miyagawa tem como objetivo principal a geração de energia, mas também de reservatório. Como o nível do reservatório de água chegou a menos de 40%, o escritório decidiu reduzir 35% do fornecimento de água para a zona agrícola.

O escritório informou que ainda não pensa em racionamento, o que afetaria o cotidiano da população. No entanto, pede a compreensão e colaboração dos agricultores para essa economia de água. “Como no ano passado, só nos resta esperar que a estação chuvosa (tsuyu) cubra o céu para que possamos cancelar essa medida de redução no fornecimento”, declarou o responsável do escritório para o jornal Chunichi.

Fontes: Chunichi e Mainichi Foto: Mainichi