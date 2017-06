Prisão no Japão será transformada em hotel

Uma antiga prisão juvenil localizada na cidade de Nara (província homônima), construída em 1908 e designada como um importante patrimônio cultural, será transformada em um hotel, informou o Ministério da Justiça no dia 26 de maio.

A medida faz parte de uma estratégia do governo japonês para utilizar instalações públicas com propósitos de turismo e aumentar o número de visitantes estrangeiros no país para 40 milhões em 2020.

A instalação, que até março era uma prisão, foi construída no final da Era Meiji (1868-192) e tem uma alta classificação como atração turística devido a sua aparência com tijolos vermelhos.

O governo prevê uma intensa demanda para o hotel, também refletindo a relativa falta de acomodações para turistas em Nara.

As celas da prisão serão renovadas e transformadas em quartos para hóspedes, enquanto a área que era usada como hospital será convertida em uma acomodação de baixo custo. Um museu que exibe itens mostrando a história de punição criminal no Japão e lojas que vendem especialidades locais também serão instalados.

O Nara Hotel poderá ser inaugurado em 2020 após renovações e trabalho para tornar as construções na área resistentes a terremotos.

O secretário-chefe de gabinete, Yoshihide Suga, disse que o projeto será um ‘‘símbolo mostrando que a política de turismo do Japão está começando a mudar“.

Fonte: Yomiuri Imagem: Wikimedia