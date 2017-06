Primeiro F35 montado no Japão realiza voo de teste em Aichi

O primeiro caça F35 montado no Japão concluiu com sucesso seu voo de teste inaugural. A aeronave furtiva será a próxima geração de caça de suporte principal.

O F35 partiu de um aeroporto na província de Aichi, central do Japão, na terça-feira (13) e voou por cerca de 2 horas.

Funcionários do Ministério da Defesa disseram que a habilidade de manobra da aeronave e outras funções foram verificadas e que não houve problemas durante o voo.

O caça, segundo o ministério, será usado para voos de treinamento nos Estados Unidos após mais testes no Japão. Posteriormente, o caça será enviado à base das Forças Aéreas de Autodefesa em Misawa, no nordeste do Japão.

O primeiro F35 foi revelado no início deste mês em uma fábrica da Mitsubishi Heavy Industries, em Aichi, onde foi montado.

O F35 foi desenvolvido por 9 países, incluindo os EUA. O Japão não fez parte da equipe de desenvolvimento, mas montará as aeronaves que serão usadas no país.

As Forças Aéreas de Autodefesa planejam adquirir 42 caças F35.

Fonte e imagem: NHK