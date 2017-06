Polícia investiga vídeo de criança dirigindo em Ibaraki

Imagens de um menino conduzindo um carro na cidade de Koga (Ibaraki) foram postadas no site de compartilhamento de vídeos YouTube, divulgou o Mainichi.

No vídeo, o menino pode ser visto controlando o volante – com o carro em movimento – enquanto está no colo de um homem no banco do motorista. Acredita-se que a filmagem, com duração de 40 segundos, tenha sido postada no YouTube no dia 10 de junho ou um pouco antes. Assume-se que havia uma terceira pessoa no veículo, sentada no banco do passageiro, que filmou a criança enquanto ela tinha o controle do volante.

Após assistir ao vídeo, a Polícia de Koga está agora investigando o caso sob suspeita de violação da Lei de Tráfego em Rodovias.

Além disso, no vídeo, é possível ouvir o homem fazendo comentários como “Isso aí” e “Tome cuidado, você vai bater em algo”, enquanto o menino pode ser ouvido dizendo “A polícia está perto”. Acredita-se que o vídeo tenha sido filmado nas imediações da estação Koga da JR.

No dia 12 de junho, a Polícia da Província de Ibaraki foi notificada sobre o vídeo. Atualmente, a Polícia de Koga está tentando confirmar a identidade do homem, do menino e também da pessoa que postou o vídeo no YouTube.

Fonte e imagem: Mainichi