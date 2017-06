Outro reator nuclear em Fukui reiniciará as operações

A Kansai Electric Power Co. vai reiniciar na terça-feira um reator em sua planta na costa do Mar do Japão, cujo funcionamento havia sido suspenso por uma decisão judicial em março do ano passado, visando retomar sua operação comercial no início de julho.

Após a reativação, espera-se que o reator Nº3 da usina localizada na província de Fukui opere normalmente na quarta-feira e comece a produzir eletricidade na sexta-feira.

O reator permaneceu offline juntamente com o reator Nº4 na planta de Takahama após o Tribunal Distrital de Otsu ter decidido contra suas operações em março do ano passado, citando preocupações em relação à segurança. Essa foi a primeira injunção já emitida no país para deixar de operar reatores nucleares.

Contudo, a decisão foi revogada pelo Tribunal Superior de Osaka em março deste ano, permitindo o mais recente reinício. O reator Nº4 foi reiniciado em 17 de maio e poderá começar a operação comercial em meados de junho.

É provável que a Kansai Electric, que abastece cidades incluindo Kobe, Osaka e Quioto, reduza as tarifas de eletricidade no início deste verão após a retomada das operações nos reatores Nº3 e Nº4.

Ambos os reatores passaram na avaliação em fevereiro de 2015 após o Japão ter introduzido exigências de segurança mais rigorosas na sequência do desastre nuclear de Fukushima em 2011.

Desde a última semana, 4 dos 42 reatores comerciais do Japão estavam operando em todo o país – o reator Nº4 da Kansai Electric na planta de Takahama (Fukui), o Nº1 e Nº2 da Kyushu Electric na planta de Sendai (Kagoshima) e o reator Nº3 da Shikoku Electric na planta de Ikata (Ehime), de acordo com a Agência de Recursos Naturais e Energia.

Fonte e imagem: Mainichi