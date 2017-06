Novas lojas e preço flexível elevam o crescimento da rede Don Quijote

A operadora da rede de lojas de desconto Don Quijote Holdings, provavelmente, encerrará o ano até o dia 30 de junho com um lucro operacional de aproximadamente 46.5 bilhões de ienes ($418 milhões), ultrapassando a projeção permanente de 45.5 bilhões de ienes.

A inauguração de novas lojas levou ao crescimento das vendas. A empresa abriu 29 lojas de grupo até o final do ano fiscal, incluindo duas de apoio principal em Osaka, trazendo o total para 369 estabelecimentos.

É provável que as vendas em lojas existentes vão aumentar mais de 2%. Ao permitir que localizações individuais ajustem preços de alimentos e itens de uso diário, dê olho em supermercados e outros competidores vizinhos, também ajudou no crescimento.

A rede Don Quijote também teve sucesso em atrair visitantes estrangeiros. Graças à popularidade de cosméticos japoneses, medicamentos e outros bens de consumo entre os turistas do exterior, as vendas tax-free nas lojas poderá ter um aumento de 20%, para 37 bilhões de ienes.

As vendas tax-free tem mais saída à noite, após o fechamento das lojas de departamento. Cerca da metade dos clientes estrangeiros visitam as lojas da Don Quijote entre as 20h e 1h.

A Don Quijote continuará em busca de mais vendas e lucros no ano com início em julho. A rede planeja abrir cerca de 20 lojas Mega Don Quijote, um nível recorde. Ao expandir a seção de alimentos frescos e outras medidas, como atrair mais donas de casa e famílias, a rede visa competir de forma mais efetiva com supermercados e farmácias.

Fonte e imagem: Nikkei