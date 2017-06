Nome para nova Era no Japão será divulgado em 2018

O nome da nova era japonesa, que seguirá a abdicação do Imperador Akihito, poderá ser anunciado no início do verão de 2018, juntamente com a data para a sucessão Imperial sob uma lei especial que foi aprovada neste mês.

O sistema de Era japonesa começou com a “Taika”, entre 645 e 650 durante o antigo período Asuka do país, introduzido sob a influência da China, que tinha uma tradição similar até o início do século 20.

A atual Era Heisei, que teve início em linha com a atual ascensão do Imperador ao Trono Imperial em 1989, é a 247º.

O atual nome foi decidido prontamente após o falecimento do Imperador Hirohito, pai de Akihito, no dia 7 de janeiro de 1989. A Era Heisei começou no dia seguinte.

Na época, o governo disse que o novo nome da Era deveria refletir os ideais das pessoas, assumir significados positivos e ter dois caracteres chineses que fossem fáceis para ler e escrever.

Fonte: Jiji Imagem: Wikimedia