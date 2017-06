Noivado da Princesa Mako será anunciado oficialmente

A Agência da Casa Imperial informou na segunda-feira (19) que anunciará oficialmente o noivado da Princesa Mako, a primeira neta do Imperador Akihito, com um colega de classe no dia 8 de julho.

Após o pronunciamento de Shinichiro Yamamoto, chefe da agência, a Princesa Mako de 25 anos, e Kei Nomuro, também de 25, vão realizar uma conferência de imprensa juntos no mesmo dia.

A agência escolheu o dia, que cai num sábado, devido a um possível impacto no trabalho de Komuro. Atualmente ele trabalha como um assistente jurídico em uma empresa de advocacia em Tóquio e frequenta a Universidade de Hitotsubashi.

Os dois poderão se casar em alguma data do próximo ano, segundo fontes da agência.

Komuro era um colega de classe da princesa quando eles frequentavam a Universidade Cristã Internacional em um subúrbio de Tóquio.

Eles se encontraram há 5 anos através de um amigo em comum e logo começaram a sair, antes de Komuro pedir a mão da princesa há cerca de 1 ano, de acordo com uma fonte próxima ao assunto.

O iminente noivado da filha mais velha do Príncipe Akishino e da Princesa Kiko será o primeiro dentre os 4 netos do Imperador Akihito e da Princesa Michiko.

A notícia do noivado surgiu em meados de maio, semanas antes da lei que visa permitir o imperador de 83 anos abdicar e passar o trono para o Príncipe Herdeiro Naruhito ter sido promulgada no dia 9 de junho.

O previsto noivado poderá reduzir o número da família imperial para 18, incluindo o próprio imperador.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK