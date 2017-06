Níveis de radiação acima limite de segurança em escolas de Chiba

Níveis de radiação que excedem o limite de segurança de 0.23 microsieverts por hora estabelecido pelo governo foram detectados nos terrenos de 5 escolas na cidade de Kashiwa (Chiba), informou o Conselho da Educação da província na segunda-feira (12).

Entre o final de abril e meados de maio, funcionários do conselho detectaram níveis de radiação de até 0.72 microsieverts por hora em certas áreas das escolas, incluindo a Kashiwa High School e a Kashiwa Chuo High School.

As áreas afetadas, como o solo perto da piscina de uma escola e calhas de drenagem, não são frequentadas pelos alunos, mas o conselho fechou esses locais e vai realizar o processo de descontaminação brevemente.

Kashiwa foi uma das áreas mais duramente atingidas pelo desastre nuclear de 2011 em Fukushima Daiichi, de propriedade da Tokyo Electric Power Co. Holdings.

De acordo com a NHK, o conselho educacional vinha fazendo a verificação do solo nas instalações da escola em Kashiwa após os níveis de radiação além do limite estabelecido terem sido detectados em arbustos.

O conselho anunciará os resultados dos testes de radiação em outras escolas na província no final de julho.

Fonte: Japan Times Imagem: NHK