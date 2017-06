Navios de cruzeiro poderão ser usados como hotéis no Japão

O governo japonês está explorando maneiras de usar navios de cruzeiro a fim de lidar com o problema da falta de acomodações em 2020, durante as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, disseram autoridades na quinta-feira (29).

Em reunião de força tarefa realizada na quinta-feira, ministérios e outros escritórios centrais de governos envolvidos em questões relacionadas aos jogos se uniram a municípios e operadoras de navios de cruzeiro para começar a avaliar a viabilidade da ideia de “navio hotel”.

O ponto alto no plano são questões relacionadas a portos de escala e uso de navios de cruzeiro como estruturas de acomodação para um período bem longo, segundo autoridades.

A escassez de acomodações durante os jogos olímpicos que vão acontecer entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020 e os paralímpicos, entre 25 de agosto e 6 de setembro, surgiu como uma grande dor de cabeça tanto para o setor público quanto o privado, com o governo tendo em vista aumentar o número de turistas estrangeiros para 40 milhões em 2020.

Segundo autoridades com conhecimento em questões de acomodação durante as olimpíadas mais recentes, navios foram usados durante os Jogos de Inverno de 2014 em Sochi e nos Jogos de Verão no Rio de Janeiro em 2016.

De acordo com um oficial do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, os portos de Tóquio e Yokohama, que são capazes de abrigar navios de cruzeiro luxuosos e de grande porte estão, inevitavelmente, entre os fortes candidatos para o plano de “navios hotel”.

Fonte: Japan Today/ Kyodo Imagem: Bank Image