Mortes nas vias expressas: Mie e Kanagawa no topo da lista

Anualmente a Unidade de Polícia de Trânsito das Vias Expressas, uma divisão da Agência de Polícia do Japão, realiza levantamento do número de mortes decorrente de acidentes de trânsito, a cada 100 Km. O relatório de 2.016 divulgado nesta semana, chegou a 1,6 pessoas/100 Km de rodovia expressa, como média do Japão.

No entanto, a província de Mie registrou um número 3 vezes maior do que a média nacional. Por conta disso, a Unidade de Polícia de Trânsito das Vias Expressas está realizando uma campanha para os motoristas para tomarem cuidado. E aponta dois fatores: excesso de velocidade e a falta de observar o que ocorre à frente quando está ao volante (falta de atenção). “Só pelo fato de manter uma certa distância (de 4 segundos) com o veículo da frente já é uma forma de prevenção de acidente”, declarou um capitão para o jornal Chunichi.

As piores rodovias expressas do país, por província

As 3 províncias que chamaram à atenção com o número de mortes a cada 100 Km nas respectivas vias expressas foram:

3o. lugar – Tóquio, com 4,37 mortes/100 Km

2o. lugar – Kanagawa, com 4,97 mortes/100 Km

1o. lugar – Mie, com 5,48 mortes/100 Km, total de 11 em 2.016

Dentre as vias expressas que mais ocorreram acidentes fatais, duas chamam à atenção pois têm menos tráfego que a Higashi Meihan. São a Meihan e Ise Express Way. A análise da Unidade de Polícia de Trânsito das Vias Expressas é de que nas vias com menos tráfego o motorista tende a aumentar a velocidade e fica mais suscetível a acidente grave.

Segundo o jornal Chunichi, os levantamentos deste ano de 2.017 apontam que até 13 de junho, ocorreram 3 mortes em função dos acidentes graves, 4 a menos que no mesmo período do ano anterior, dentro da província de Mie.

Fonte: Chunichi Shimbun Imagens: Sankei e Chunichi