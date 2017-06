Ministério faz alerta sobre cadeirinhas infantis

O Ministério dos Transportes do Japão está fazendo um alerta aos consumidores para que não comprem cadeirinhas de crianças não certificadas, que não atendem aos padrões internacionais de segurança.

Segundo o ministério, as cadeirinhas infantis seguras usadas em carros têm uma certificação internacional chamada “E mark” (Eマーク) ou uma certificação doméstica.

Contudo, alguns sites online estão vendendo produtos que não têm qualquer uma das duas certificações.

De acordo com o ministério, todos os 7 produtos não certificados testados não atenderam aos padrões de segurança relacionados à resistência, visto que os cintos de limitação se romperam ou as cadeirinhas não permaneceram fixas ao banco do veículo durante um teste de colisão.

Segundo uma associação da indústria, grande parte das cadeirinhas não certificadas são originárias da China e outros locais, mas é difícil identificar suas fabricantes e quantas estão no mercado.

Neste mês o ministério começou a pedir que varejistas online removam páginas web de seus sites que contenham os produtos sem certificação.

Sob a lei japonesa, crianças menores de 6 anos devem ser colocadas em cadeirinhas para qualquer viagem de carro.

Fonte e imagens: NHK