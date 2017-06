Japão vai dobrar o volume de pagamentos sem uso de dinheiro

O Japão, a sociedade do uso de dinheiro em espécie, visa dobrar os pagamentos digitais para 40% na próxima década ao ajudar negócios na área metropolitana a sustentar tais serviços para atrair turistas do exterior e fazê-los gastar em suas viagens ao Japão.

A meta, estabelecida pela Agência de Serviços Financeiros e pelo Ministério da Indústria, será parte de um plano para promover a fintech (finance and information technology), em uma estratégia de crescimento que será compilada neste mês.

Os atuais 19% de pagamentos eletrônicos no Japão são menos da metade do nível de mais de 50% visto em nações incluindo a Coreia do Sul e China, mas a meta de 40% colocaria o país na média dos EUA.

Separando por indústria, cerca de 90% dos estabelecimentos que fornecem acomodações no Japão aceitam pagamentos com cartão de crédito, comparados a 70% dos supermercados e metade das frotas de táxis. Já pequenas lojas em áreas turísticas não aderiram à onda de pagamento digital, visto que terminais para pagamentos com cartão de crédito custam inicialmente cerca de ¥100.000 para instalação, com taxas mensais de locação.

Em resposta, o governo expandirá os esforços para subsidiar taxas de instalação para estabelecimentos que oferecem a opção de pagamento eletrônico, incluindo terminais para cartões de crédito e outros smart cards, como aqueles usados em sistemas de transporte público.

Até 2020, o Japão espera que principais estabelecimentos comerciais em grandes áreas e destinos turísticos aceitem plenamente o pagamento sem uso de dinheiro em espécie, ampliando posteriormente o acesso a cidades fora das áreas metropolitanas.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image