Japão promoverá carros mais seguros devido ao aumento de acidentes graves no trânsito

O governo japonês pediu por melhor segurança de veículos, em resposta a um aumento de acidentes graves de tráfego envolvendo motoristas idosos.

O livro branco anual do governo sobre segurança no tráfego mostra que motoristas com 75 anos ou mais têm um maior risco de causar acidentes fatais e que quase 30% de tais ocorrências aconteceram quando os idosos pisaram acidentalmente no acelerador ao invés do freio.

A segunda maior causa de acidentes envolvendo idosos foi a condução distraída, incluindo adormecer no volante.

O relatório é divulgado após um motorista de 80 anos ter atingido um grupo de estudantes do ensino fundamental com seu veículo em Yokohama (Kanagawa) no mês de outubro passado, matando um menino de 6 anos e deixando vários outros feridos. Havia suspeitas de que o homem sofria de demência.

O relatório recomenda a promoção de carros com recursos de segurança, como freio automático, para prevenir acidentes causados por motoristas idosos e ressalta que a Agência Nacional de Polícia vai trabalhar com ministérios relevantes para elaborar medidas adicionais.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image