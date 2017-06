Japão inicia exercício militar com porta-aviões dos EUA

As Forças Armadas japonesas lançaram um exercício com duração de 3 dias no Mar do Japão, juntamente com os Estados Unidos, para pressionar a Coreia do Norte a suspender seu programa de míssil balístico, segundo a Reuters.

A Força Marítima de Autodefesa do Japão enviou 2 navios, incluindo um de seus 4 navios de assalto anfíbio, o Hyuga, para se juntar aos dois porta-aviões americanos, o USS Ronald Reagan e o USS Carl Vinson, e seus 8 navios de escolta, informaram as forças armadas japonesas em uma declaração.

Os F-15 da Força Aérea de Autodefesa do Japão estão fazendo parte de um combate simulado com caças F-18 da marinha americana ao mesmo tempo.

“Essa é a primeira vez que realizamos um exercício com dois porta-aviões. É um grande treinamento para nós”, disse um porta-voz das forças armadas do Japão.

Os Estados Unidos enviaram os navios de guerra à região após um aumento das tensões na Península Coreana por temores de que o Norte pode estar prestes a conduzir seu 6º teste nuclear, ou outro tipo de teste, em sua tentativa de desenvolver um míssil balístico intercontinental capas de atingir o país norte-americano.

O primeiro-ministro Shinzo Abe se comprometeu a trabalhar com outros países para deter a Coreia do Norte que, na segunda-feira, conduziu um teste de míssil balístico de curto alcance.

O míssil atingiu uma altitude de 120km antes de cair no Mar do Japão em água internacionais, mas dentro da Zona Econômica Exclusiva do Japão (EEZ) onde o país tem jurisdição sobre a exploração e uso de recursos marítimos.

Fonte: The Independent Imagem: NHK