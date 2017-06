Japão emite número recorde de vistos para turistas estrangeiros

O Japão emitiu um número recorde de vistos para turistas estrangeiros em 2016. No mesmo ano, o dobro do número de chineses conseguiu vistos de entrada múltipla no Japão.

De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, embaixadas e consulados emitiram cerca de 5,38 milhões de vistos no ano passado, representando uma aumento de 13% em comparação ao total do ano anterior.

Turistas da China contaram por 78% do total, seguido por visitantes das Filipinas e Indonésia.

Cerca de 300.000 vistos de múltipla entrada foram emitidos aos turistas chineses, representando um aumento de 100% em comparação ao ano anterior. Nos últimos anos, o Japão vêm facilitando de forma gradual as exigências para obtenção de vistos de múltiplas entradas para os chineses.

Algumas exigências de renda e trabalho vêm sendo flexibilizadas. Documentos exigidos para o processo de solicitação e outros procedimentos administrativos também foram facilitados.

Agentes do ministério dizem que a flexibilização nas exigências para obtenção e um crescente número de voos podem ter contribuído para o aumento recorde de vistos.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image